Fenerbahçe Talisca'yla 1,5 yıllık sözleşme imzaladı

Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca’yla 1,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Anderson Talisca. Fotoğraf: @Fenerbahce / X

Kulübün X hesabından Talisca’nın sözleşme imzalayan fotoğrafı paylaşıldı.

Açıkalamada, “Yıldız futbolcu Anderson Talisca ile bir buçuk yıllık sözleşme imzalamıştır. Talisca’ya yeni evine hoş geldin diyor, sarı lacivertli çubuklu formamızla şampiyonluklarla taçlanan başarılı bir kariyer diliyoruz” denildi.

Brezilyalı futbolcu Fenerbahçe’de 94 numaralı formayı giyecek.

Türkiye’de 2016-2018 arası Beşiktaş forması giyen Talisca, bu sezon Al-Nassr formasıyla 19 resmi maça çıktı. 30 yaşındaki sambacı, sekiz gollük bir performans ortaya koydu.