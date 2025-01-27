Talisca Fenerbahçe için geliyor

Fenerbahçe’nin anlaştığı Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca’ın bu akşam İstanbul’a gelmesi bekleniyor.
Talisca, Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr’la sözleşmesini feshetmişti.
TRT Spor‘un haberine göre Brezilyalı orta sahayı taşıyan özel jet, 21:00’de Atatürk Havalimanı’na inecek.
Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu‘na göre sarı lacivertliler, Talisca’yla 1,5 yıllık anlaşmaya vardı.
Türkiye’de Beşiktaş forması giyen Talisca, bu sezon Al-Nassr formasıyla 19 resmi maça çıktı. 30 yaşındaki sambacı, sekiz gollük bir performans ortaya koydu.