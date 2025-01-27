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Yaramazlara biraz batar!

Talisca Fenerbahçe için geliyor

Fenerbahçe’nin anlaştığı Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca’ın bu akşam İstanbul’a gelmesi bekleniyor.

Anderson Talisca özel jetten paylaştı. Fotoğraf: Instagram

Talisca, Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr’la sözleşmesini feshetmişti.


TRT Spor‘un haberine göre Brezilyalı orta sahayı taşıyan özel jet, 21:00’de Atatürk Havalimanı’na inecek.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu‘na göre sarı lacivertliler, Talisca’yla 1,5 yıllık anlaşmaya vardı.

Türkiye’de Beşiktaş forması giyen Talisca, bu sezon Al-Nassr formasıyla 19 resmi maça çıktı. 30 yaşındaki sambacı, sekiz gollük bir performans ortaya koydu.


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