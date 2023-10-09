Ödül Kavala’ya verildi, tasası Ankara’ya düştü

Ankara, Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbete mahkum edilen Osman Kavala’nın insan hakları ödülüne layık görülmesini ‘kabul edemedi.’

Fotoğraf: Anadolu Kültür

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM), bu yılki ‘Vaclav Havel İnsan Hakları Ödülü’nün bugün itibariyle 2 bin 170 gündür hapiste bulunan sivil toplum ve insan hakları aktivisti Osman Kavala’ya verilmesini kararlaştırmıştı.

Türkiye’den tepki gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı’nın yazılı açıklamasında şöyle dendi: “Vaclav Havel İnsan Hakları Ödülü’nün, ülkemizde hakkında yargı tarafından hükmedilen kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunan bir kişiye verilmiş olması kabul edilemez. Yargı kararına saygısızlık oluşturan bu tasarrufla, AKPM’nin itibar ve inandırıcılığı ciddi şekilde zedelenmiştir.”

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 10 Aralık 2019’da Kavala’nın derhal salıverilmesi yönünde karar vermişti.

Son olarak Yargıtay, 28 Eylül 2023’te Osman Kavala’nın ağırlaştırılmış müebbet cezasını onamıştı.