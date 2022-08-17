Oder Nehri’nden 100 ton ölü balık çıkarıldı

Polonya’nın Oder Nehri’ndeki toplu balık ölümlerinin nedeni araştırılıyor.
AA’nın haberine göre, yetkililer balık ölümlerinin gizemini çözmek için yurt dışındaki laboratuvarlardan yardım istendiğini bildirdi.
Yaramazlara biraz batar!
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