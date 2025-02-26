Öcalan'la üçüncü görüşme yarın: Heyet yedi kişi, açıklama 28 Şubat'ta

Yedi kişilik DEM Parti heyeti yarın PKK lideri Abdullah Öcalan’la görüşecek. Heyet 28 Şubat’taysa kapsamlı bir açıklama yapacak.

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DEM Parti heyeti, Öcalan’la üçüncü kez görüşmek için Adalet Bakanlığı’na başvurmuştu.

Başvuru bakanlıkça onaylandı.

DEM Parti’nin açıklamasına göre yarınki görüşmede yedi kişilik heyet yer alacak.

O isimler şöyle: Ahmet Türk, DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ile Tuncer Bakırhan, milletvekili ve Abdullah Öcalan’ın avukatı Cengiz Çiçek, Öcalan’ın avukatı Faik Özgür Erol.

Heyet, 28 Şubat’taysa Ankara’da görüşmeler ve sonuçlarına ilişkin kapsamlı bir açıklama yapacak.