Öcalan cezaevinde ailesiyle görüştü: İmralı'ya sevk edilen üç isim belli oldu

Abdullah Öcalan 7 Haziran’da İmralı cezaevinde ailesiyle görüştü.

Fotoğraf: DEM Parti

Öcalan’ın ailesiyle görüşmesine ilişkin Asrın Hukuk Bürosu’nun açıklaması şöyle:

“Sn. Abdullah Öcalan ile yeğenleri Ömer Öcalan, Ali Öcalan ve yeğenlerinin iki çocuğu; Sn. Hamili Yıldırım ile kardeşi ve kuzeni; Sn. Ömer Hayri Konar ile kardeşi; Kurban Bayramı ziyareti dolayısıyla 7 Haziran 2025 tarihinde İmralı Ada Hapishanesi’nde aile görüşü gerçekleştirmiştir.

Yine İmralı Ada Hapishanesi’nde tutulmakta olan Sn. Veysi Aktaş ile kardeşleri; İmralı’ya kısa zaman önce sevki gerçekleştirilen Sn. Ergin Atabey, Sn. Mahmut Yamalak ve Sn. Zeki Bayhan ile kardeşleri Kurban Bayramı ziyareti dolayısıyla 8 Haziran 2025 tarihinde aile görüşü gerçekleştirmiştir.”