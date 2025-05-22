Obruk 'manzaralı' otele belediye başkanından övgü: Doğru bir yatırım

Konya’nın Karatay ilçesindeki Obruk Kervansaray Müze Oteli’ni bugüne kadar 90 bin kişi gezdi.

Fotoğraflar: AA

Konya-Aksaray karayolunun 70’inci kilometresinde 800 yıl önce inşa edilen Selçuklu Kervansarayı, Karatay Belediyesi’nin restorasyonuyla müze otele dönüştürüldü.

Bölgede toplanan tarihi malzeme ve eserlerin sergilendiği otel, 180 metre genişlik ve 145 metre derinliğindeki Kızören Obruğu ‘manzarasıyla’ ziyaretçi ağırlıyor.

Müdür Mehmet Demircioğlu’nun ‘sessiz ve derin’ mottosuyla ziyaretçileri ağırladıklarını belirttiği otelin fiyatları şöyle:

Fotoğraf: Obruk Kervansaray Müze Otel

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, geçen yıl müzeler haftasında çalışmaya başlayan otelin görülmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi:

* Bireylerin hem entelektüel hem de duygusal gelişimine katkı sunan bu mekanlar, geçmişle kurduğumuz bağı güçlendirir.

Fotoğraf: AA

* Müze oteli gibi örnek projelerle bu bağı güçlendiriyor, tarihimizi sadece bugüne değil, yarınlara da taşıyoruz. Burada açıldığı günden bu yana yerli ve yabancı 90 bin ziyaretçiyi ağırlandı.

* Obruk Kervansaray Müze Oteli, Tarihi Kentler Birliği’nce ‘Proje Ödülü’ne layık görülmüştür. Bu da ne kadar doğru bir yatırım gerçekleştirdiğimizi gösteriyor.