Nusret’e eski çalışanlarından dava: Dekolte giymeye zorladı

‘Nusr-Et’ restoranlarının sahibi Nusret Gökçe’nin ABD’deki eski çalışanları, Gökçe’nin ayrımcılık yaptığını, restoranlarında cinsiyetçi ve ırkçı bir çalışma atmosferinin olduğunu öne sürerek dava açtı.

Fotoğraf: AA

Et tuzlama hareketi sayesinde ‘Salt Bae’ lakabıyla dünyaca ünlü bir figür haline gelen ve yaptıklarıyla sürekli gündemde olan Gökçe, bu kez çalışanlarına yönelik ırkçı ve cinsiyetçi yaklaşımları ABD basında yer aldı.

Dünyanın farklı bölgelerinde 22 restoranı bulunan Gökçe’nin eski çalışanları, ayrımcı ve cinsiyetçi yaklaşımlarından ötürü eski patronlarına dava açtı.

Insider‘a konuşan davacılar, Gökçe’nin şöhret ve paraya takıntılı olduğunu belirtti.

İş ortamında erkek ağırlıklı bir çalışma kültürü olduğunu kaydeden davacılar, bazı kadınların ‘dekolte’ giymeye zorlandığını söyledi.

Bazı eski çalışanlar da Türk olmayan çalışanlara kötü muamele yapıldığını ve ayrımcılığa maruz kaldıklarını öne sürdü. 2021’de dava açan Angelo Maher isimli bir eski çalışan, “Covid-19 yasakları kalktıktan sonra daha önce çok iyi çalışmama rağmen beni yeniden işe almadılar. Türk çalışanları ise yeniden işe aldılar” dedi.

Geçmişte Nusr-Et Miami’de rezervasyon sorumlusu olarak çalışan bir kadın, erkek çalışanların kendisini taciz ettiğini ve daha dekolte giyinmesi konusunda uyarıda bulunduğunu aktararak “Saygı görmüyorduk” dedi.

Nusr-Et New York’ta eskiden barda çalışan Elizabeth Cruz isimli bir kadın ise, işteki ilk gününde kendisinden kısa etek, yüksek topuklu ayakkabı, göğüs dekolteli üstler giymesini istediklerini kaydetti.