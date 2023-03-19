Nurullah Gür: Kısa vadeli çözümler ilave belirsizlikler ve riskleri tetikleyebilir

Faiz oranlarını ve para arzını uzun süre optimal seviyelerin altında veya üstünde tutmaya çalışmak, zamanla finansal kesim ve reel ekonomi üzerinde yan etkilere neden olabilir. Yapısal problemleri çözmek yerine kısa ve orta vadeli palyatif çözümlere odaklanarak para politikasını şekillendirmek ilave belirsizlikler ve riskleri tetikleyebilir. Dolayısıyla, geleneksel olmayan para politikaları (2008 krizi sonrası farklı turlarda verilen ve salgın döneminde de kullanılan parasal genişleme gibi) sonlandırılırken bunun zamanı, hızı ve kapsamı titizlikle belirlenmeli ve uygulanmalıdır. Hatta bu tip politikaların gereğinden fazla uygulanmasından uzak durulmalıdır. Bu politikalardan normalleşmeye doğru geçiş sürecini başlatırken olası yan etkiler iyi etüt edilmelidir.

Nurullah Gür’ün yazısı