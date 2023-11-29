Nurcan Gökdemir: Cumhur ittifakının bilindik taktikleri

Kurultay partiyi ve kamuoyunu rahatlattı. Öyle ki Özel’in başkan seçilmesinin ardından geçen 20 günlük süreç anketlere yüzde 2.5’luk bir oy artışı olarak yansıdı. Bu gelişme iktidar cenahı için rahatsız edici oldu. MHP Genel Başkanı Bahçeli, her önemli konuda olduğu gibi bu gelişmeler üzerine ilk işaret fişeğini attı, ”CHP’de iki başlılık var”… Ardından İstanbul’da yapılan CHP İl Başkanları toplantısı ile ilgili manipülasyon başladı.

İktidara yakın basın yayın organları, bu toplantıdan Özgür Özel’in son dakikada haberdar olduğunu, hatta örgütlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin’in bile haberinin olmadığı, Özgür Özel’in buna çok kızdığı, toplantıya katılarak konuşma yapma kararı aldığı gibi sayısız haber ve yorum yapıldı. Sonuçta toplantı yapıldı, CHP kanadından yalanlama açıklamaları geldi, ama haberleri yayımlayanlar tüm bunları görmezden geldi.

Nurcan Gökdemir’in yazısı