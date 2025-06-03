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Yaramazlara biraz batar!

Numan Kurtulmuş yeniden Meclis başkanı

AKP İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş yeniden Meclis Başkanı seçildi.

Fotoğraf: AA

Oylamaya 529 milletvekili katıldı.


Kurtulmuş 329, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan 118, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Osman Cengiz Çandar 18, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı 26, Yeni Yol Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman 26 oy aldı.

Bir oy boş kullanıldı, 11 oy geçersiz sayıldı.

Kurtulmuş, üçüncü tur oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu 301’in üzerinde oy alarak yeniden TBMM Başkanı seçildi.

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