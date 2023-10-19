Nokia, 14 bin kişiyi işten çıkarıyor

Finlandiya merkezli telekomünikasyon şirketi Nokia, üçüncü çeyrek satışlarının beşte bir oranında düşmesinin ardından ‘maliyetleri azaltma’ gerekçesiyle yaklaşık 14 bin kişiyi işten çıkarıyor.

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Nokia gibi şirketler, 5G ekipmanlarına talebin azalmasından dolayı gelir düşüşüyle boğuşuyor.

2026’ya kadar 800 milyon ila 1,2 milyar avro (23,6-35,4 milyar lira) arasında tasarruf etmek isteyen Nokia, çareyi tenkisatta buldu.

Reuters’ın aktardığına göre şirket, yaklaşık 14 bin kişiyi işten çıkaracak. Şirketin 86 bin çalışanı bulunuyor. Böylelikle çalışanların yüzde 16’sı işten çıkarılacak.