Nobel Barış Ödülü’nü Nergis Muhammedi adına çocukları aldı

Nobel Barış Ödülü’ne layık görülen İranlı aktivist Nergis Muhammedi’nin ödülünü çocukları aldı.

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Muhammedi kadın hakları alanındaki çalışmalarından dolayı cezaevinde.

Norveç’in başkenti Oslo’daki Oslo City Hall’de düzenlenen törende, Muhammedi’nin ödülü, Paris’te yaşayan 17 yaşındaki ikiz çocukları Ali ve Kiana Rahmani’ye verildi.

Kiana Rahmani, sahnede annesinin yazdığı mektubu okudu.

Dayanışma için açlık grevine başlayacak

Mektupta Muhammadi, İran hükümetinin ‘yıkıcı zulmüne karşı’ verdiği mücadelede ‘en büyük ve en önemli müttefikleri’ olarak nitelediği gazetecilere ve medya çalışanlarına teşekkür etti; İran toplumunun ‘küresel desteğe’ ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Eşi de gazetecilere, Muhammedi’nin İranlı Bahai inancı mensuplarıyla dayanışma için açlık grevine başlayacağını söyledi.

Nergis Muhammedi hakkında

6 Ekim’de Norveç Nobel Komitesi’nden yapılan açıklamada, İran’da ‘baskı altındaki kadınlar için gösterdiği mücadele dolayısıyla’ ödülün Muhammedi’ye verildiği bildirilmişti.

İran’da aktivist kimliğiyle öne çıkan Muhammedi, insan haklarıyla ilgili çalışmalarıyla tanınıyor. İran yargısınca ‘ulusal güvenliğe karşı eylemde bulunmak ve rejime karşı propaganda’ gibi suçlardan mahkum edilen Muhammedi, son olarak 2019’da benzin fiyatlarının artışı nedeniyle ülke çapında patlak veren protestolar sırasında hayatını kaybeden bir göstericinin anma törenine katılmasının ardından Kasım 2021’de cezaevine gönderilmişti.

O tarihten bu yana cezaevinde tutulan Muhammedi, Eylül 2022’de Mehsa Emini adlı genç bir kadının polis nezaretinde hayatını kaybetmesi üzerine başlayan protesto gösterilerine de tutulduğu Evin Cezaevi’nden destek açıklamaları yapmıştı.

İranlı yetkililer zaman zaman patlak veren rejim karşıtı protestoları ‘düşmanların komplosu’ olarak değerlendiriyor. İran lideri Ayetullah Ali Hamaney 2022’de başlayan ve ülkedeki en uzun süreli protesto olarak kayda geçen Mehsa Emini eylemlerine ilişkin 3 Ekim 2022’de, “Bu olayların ABD, Siyonist rejim ve yandaşları tarafından planlandığını açıkça söylüyorum” demişti.