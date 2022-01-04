Nirvana’nın albüm kapağındaki bebeğin açtığı ‘çocuk pornosu’ davası reddedildi

Bebekken Nirvana’nın ‘Nevermind‘ albüm kapağında çıplak fotoğrafıyla yer alan adamın, ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçlamasıyla açtığı dava reddedildi.

1991 tarihli ikonik Nirvana albümünün kapağında, önündeki oltaya takılı 1 dolarla çıplak şekilde görülen bebek Spencer Elden (31) geçen yıl ağustos ayında dört aylıkken çekilen fotoğrafının kullanımı için ailesinin izin vermediğini öne sürmüş ve çıplak fotoğrafın çocuk pornografisi niteliğinde olduğunu savunarak mahkemeye başvurmuştu.

Cinsel içerikli olmayan bebek fotoğrafları genellikle ABD yasalarında çocuk pornografisi olarak sayılmıyor.

Ancak Elden’ın avukatı Robert Y. Lewis fotoğrafa 1 doların eklenmesinin bebeği seks işçisi gibi gösterdiğini savunmuştu.

‘Kalıcı duygusal sıkıntı’, ‘normal gelişimine ve eğitim sürecine müdahale’ ve ‘tıbbi ve psikolojik tedavi’ de dahil olmak üzere albüm kapağının bir sonucu olarak Elden’ın ‘yaşam boyu zarar gördüğünü ve göreceği’ iddia edilmişti.

Zararların karşılanması için grubun hayatta olan üyeleri, Kurt Cobain’in eski karısı Courtney Love ve fotoğrafçı Kirk Weddle dahil olmak üzere 15 kişiden en az 150’şer bin dolar (2’şer milyon lira) talep edilmişti.

Grubun avukatları Elden’ın ‘çocuk pornosu’ iddiasının ciddiye alınmaması gerektiğini, bu durumda albümün kopyasına sahip herkesin çocuk pornosu bulundurmaktan suçlu olacağını ifade etti.

Yakın zamana kadar Elden’ın ‘Nirvana bebeği’ olmaktan keyif aldığını ve bunun avantajlarını kullandığını belirten avukatlar savunmasında şu ifadeleri kullandı: “Fotoğrafı birçok kez para karşılığında yeniden canlandırdı. Albümün ismini dövme yaptırdı. Televizyon programlarına katıldı. Albümün imzalı kopyalarını eBay’den sattı. Kadınları tavlamak için bu bağlantısını kullandı.”

Avukatlar ayrıca söz konusu iddiaların zaman aşımına uğradığını belirterek davanın düşmesi talep etti.

Elden’ın avukatları 30 Aralık’a kadar bu talebe yanıt vermedikerinden hakim davanın reddine karar verdi. Şimdi davacı tarafa gerekli değişiklikleri yaparak yeniden başvurmak için 13 Ocak’a kadar süre tanındı.