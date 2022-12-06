Nike Kyrie Irving’le yolları ayırdı

Nike, antisemitik mesajları nedeniyle ilişkisini askıya aldığı basketbol oyuncusuyla yollarını ayırdı.

ABD’deki profesyonel basketbol ligi NBA’de, Brooklyn Nets’de oynayan Kyrie Irving geçen Ekim ayında antisemitik mesajlar içeren bir belgeselin Twitter bağlantısını paylaşmıştı. Daha sonra geri adım atmış ancak özrü yeterince bulunmamıştı.

Nike CNN’e yaptığı açıklamada, “Kyrie Irving artık bir Nike sporcusu değil” dedi.

Irving’in menajeri ve üvey annesi Shetellia Riley da kararı birlikte aldıklarını söyleyerek, Nike’a iyi dileklerini gönderdi.

Marka, 2011 yılından beri ‘Nike X Kyrie’ adıyla ayakkabıdan formaya çeşitli ürünler çıkarıyordu.

Kyrie Irving de Twitter’dan ayrılıkla ilgili bir açıklama yaptı, Nike X Kyrie ürünleri satın alanlara seslendi.

“Zar zor kazandığı parasını, çıkardığım ürünlere yatıran herkesi AİLEM kabul ediyorum. Bağımız sonsuza kadar sürecek. Şimdi gücümüzü göstermenin zamanı.”

Irving, geçen ay da kulübü Brooklyn Nets’ten beş maçlık uzaklaştırma aldı.