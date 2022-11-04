Kyrie Irving’e antisemitik paylaşımı nedeniyle uzaklaştırma

ABD’li basketbol oyuncusu Kyrie Irving, antisemitizm iddiaları nedeniyle kulübü Brooklyn Nets’ten beş maçlık uzaklaştırma aldı. Instagram üzerinden özür diledi.

Fotoğraf: Brad Penner (USA TODAY Sports)

Yıldız basketbolcu, Twitter’da Yahudi aleyhtarı olduğu için eleştirilen bir belgeselin bağlantısını paylaşmasını savunmasının ardından beş maç men cezası aldı.

Instagram’da, neden olduğu ‘acı ve zarar’ için ‘çok üzgün’ olduğunu söyleyen Irving, “Bu talihsiz olaydan ders alıyorum” diye ekledi.

Yedi kez ‘NBA All-Star’ seçilen oyuncu, geçtiğimiz hafta Nets’in sahibi Joe Tsai ve Ulusal Basketbol Birliği (NBA) dahil olmak üzere geniş çapta antisemitik olmakla suçlanan bir 2018 filminin bağlantısını paylaşmasının ardından sert bir şekilde kınanmıştı.

Çarşamba günü Irving, gönderinin Yahudi cemaati üzerindeki ‘olumsuz etkisinden’ dolayı ‘sorumlu’ hissettiğini ve tweet’i sildiğini söyledi.

Yahudi derneğine bağış yapmayı teklif ettiler

Kulüp ve Irving, toplumda eğitimi geliştirmek için antisemitizm ve önyargıyla mücadele eden, kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Anti-Defamation League (İftira ve İnkârla Mücadele Birliği) ile birlikte çalışacaklarını ve her birinin 500 bin dolar (9,3 milyon TL) bağışta bulunacağını bildirdi.

Ancak Perşembe günü bir haber etkinliği sırasında herhangi bir Yahudi karşıtı inanca sahip olup olmadığı sorulduğunda, Irving filmi ve mesajını açıkça kınamayı reddetti. Bunun yerine gazetecilere verdiği demeçte, “Hayatın her alanına saygı duyuyorum. Hayatın her alanını kucaklıyorum” dedi.

Doğrudan bir cevap vermesi istendiğindeyse, Irving basitçe “geldiği yerden dolayı Yahudi aleyhtarı olamayacağını” söyledi.

Filmde antisemitik içerik olduğunu kabul etmedi

Saatler sonra, kulüp, oyuncunun ‘Yahudi aleyhtarı inancı olmadığını söylemeyi ve filmdeki nefret dolu materyalleri kabul etmeyi reddetmesi’ nedeniyle ‘huzursuz’ olduklarını belirten bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, “Açık bir fırsat verildiğinde antisemitizmin bu şekilde reddedilmemesi derinden rahatsız edici. Bu durum, organizasyonumuzun değerlerine aykırı ve ekibe zarar veren bir davranış teşkil etmekte. Buna göre, şu anda Brooklyn Nets ile ilişkilendirilmeye uygun olmadığı görüşündeyiz” ifadeleri kullanıldı.

Kulüp en az beş maçlık uzaklaştırma verdi

Kulüp, Irving’in belirtilmemiş bazı ‘iyileştirici önlemleri’ tamamlayana kadar uzaklaştırma aldığını ve en az beş maçı kaçıracağını söyledi.

Irving, uzaklaştırma kararından sonra, “Holokost ile ilgili herhangi bir Yahudi kültür tarihine saygısızlık etme veya herhangi bir nefreti sürdürme niyetim yoktu” dedi.

Dernek Irving’in bağışını kabul etmedi

Irving’in geri dönüşü ışığında, İftira ve İnkârla Mücadele Birliği, Irving’in bağışını ‘vicdan gereği kabul edemeyeceğini’ ve ‘Kyrie’nin eylemlerinden sorumluluk hissetmediğinin açık olduğunu’ söyledi.

Aşı olmayı reddetmişti, Dünya’nın düz olduğuna inanıyor

Bu, Irving’in son yıllardaki ilk tartışması değil. Covid-19 aşısı olmayı reddettikten sonra 2021-22 sezonu için Nets’de 82 normal sezon maçının sadece 29’unu oynadı.

Daha önce de katıldığı bir podcast yayınında uzaylıların var olup olmadığına dair bir soruya, “Gözümüzün içine baka baka yalan söylüyorlar ve biz de bu söylenenleri hiç düşünmeden kabul ediyoruz. Mesela bize dünyanın yuvarlak olduğu öğretildi, ancak ben buna inanmıyorum. Dünya düzdür” yanıtını vermişti.