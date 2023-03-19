Nihal Bengisu Karaca: 6284’ü, Yanık ve Zengin’den başka savunan kalmamış AK Parti-MHP’de

Gelelim Yeniden Refah Partisi’nin ittifaka dahil olmak için sunduğu gramer nedir bilmeyen birinin kaleme alıp dolaşıma soktuğu listeye.

Listede 6284 sayılı Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi ve Ailenin Korunması Kanunu’nun “ayıklanması” da var.

Süresiz nafaka ya da herhangi bir delile ihtiyaç duyulmaksızın verilen uzaklaştırma kararları iddia edildiği gibi istismar ediliyorsa, iddia sahipleri bu haksızlığı delillendirerek bazı yasa maddelerinin yeniden düzenlenmesini isteyebilirler. Ancak mesele o değil.

YRP “ayıklanma” dediği andan beri sosyal medyada bütüncül bir 6284 düşmanlığı var. Atılan tweetlerin hiçbirinde bu yasadan dolayı mağdur edilen erkeklerin hikayeleri ya da maruz kaldıkları iddianamelerin sayfaları yok.

“Ailenin içi boşaltılıyor” gibi yuvarlak muallak ifadelerle sırf 6284 sayılı yasayı savundular diye AK Partili Özlem Zengin ve Derya Yanık linç ediliyor.

Belli ki yasayı onlardan başka savunan kalmamış AK Parti-MHP’de.

Ekranlardan alınmış anlık screenshot’larla, cımbızlanmış cümleleriyle alabildiğine çirkin ve nahoş kadınlar olarak resmediliyorlar. Erkeklerden oluşan Whatsapp gruplarında bu iki kadının özel hayatları lime lime ediliyor. Cinsiyetçi bir çirkinlik şelale olup akıyor .

Nihal Bengisu Karaca’nın yazısı