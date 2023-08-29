New York’ta cuma namazı ezanının açıktan okunması için izin şartı kaldırıldı

ABD’nin New York eyaletinde cuma ezanının açıktan okunabilmesi için izin şartı kaldırıldı.

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ABD’de Eric Adams, şehirdeki camilerde cuma vaktinde ve ramazan ayında iftar saatinde ezan sesinin dışarıya verilebileceğini açıkladı.

AA’nın haberine göre basın toplantısı düzenleyen New York kentinin belediye başkanı Eric Adams, “Bürokrasiyi ortadan kaldırıyoruz ve açıkça söylüyoruz ki eğer herhangi bir ayinde veya ibadethanede iseniz, cuma namazı ezanını daha güçlü duyurmak için izin başvurusunda bulunmanıza gerek yoktur” dedi.

Adams, çeşitli cami dernekleri ve Müslüman vakıf temsilcilerinin hazır bulunduğu toplantıda, “New York’ta inancınızı yaşamakta özgürsünüz. Gururluyum, sonunda bugün bunu gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

‘İslam’ın, Hıristiyanlık, Musevilik ve diğer inançlar gibi New York kültürünün önemli unsurlarından biri olduğunu ve camilerin, suça karşı mücadele ve düzensiz göçmenler konusunda büyük yardımda bulunduğunu’ belirten Adams, Müslüman liderlere hitaben, “Size hak ettiğiniz tanınmayı sağlamaya kararlıyız” dedi.

Belediyenin aldığı karar doğrultusunda, ilk cuma gününden itibaren New York’ta ezan sesi, 12.20 ile 13.30 arasında ve ramazan aylarında iftar vaktinde ‘makul bir seviyede’ tutulmak kaydıyla dışarıya verilebilecek.