New Mexico’da ‘dönüm noktası’ kabul edilen UFO raporu sonrası ‘Uzaylı Festivali’

Uzaylı kostümü giyen insanlar, ABD’nin ‘dönüm noktası’ kabul edilen UFO raporunu yayınlamasaından bir hafta sonra, New Mexico eyaletinde, ‘UFO ve Uzaylı Festivalleri’nde bir araya geldi.

ABD’de Ulusal İstihbarat Dairesi ve Deniz Kuvvetleri’nin hazırladığı UFO raporu 25 Haziran’da Kongre’ye sunulmuştu. Raporda uzaylıların varlığına ilişkin bir şey olmasa da tanımlanamayan gök cisimlerine ilişkin detaylar mevcut.

Söz konusu rapor ABD hükümetinin 1940’lara kadar uzanan süreçte, bahsi geçen açıklanamayan gök cisimlerinin varlığını reddetmesi sürecinde bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor. Raporla birikte tanımlanamayan uçan cisimlerin varlıkları resmi olarak da kabul ediliyor.

AFP’ye konuşan festival katılımcılarından Daphne Riogas, ‘uzaylıların varlığına inandığını’ belirterek “Belki bu gezegende değil ama başka gezegende. Var olduklarına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Başka bir katılımcı Deborah Tucker ise, “Bir noktada mutlaka kanıt bulundu ama gizlendi. Bilirsiniz işte, o şahane hükümet tarafından üstü örtüldü. Bence uzaylılar oradalar” dedi.