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Yaramazlara biraz batar!

ABD’den ‘dönüm noktası’ kabul edilen UFO raporu

ABD’de Ulusal İstihbarat Dairesi ve Deniz Kuvvetleri’nin hazırladığı UFO raporu Kongre’ye sunuldu. Raporda uzaylıların varlığına ilişkin bir şey olmasa da tanımlanamayan gök cisimlerine ilişkin detaylar mevcut.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Amerika’nın Sesi’nde yer alan habere göre, raporda savunma ve istihbarat uzmanlarının tam olarak tanımlayamadıkları ve askeri pilotların havada karşılaştıkları uçan nesneler hakkında detaylar paylaşıldı. Uçan nesnelerin çok yüksek teknoloji sahibi cihazlar ya da dünya dışı olabilecekleri belirtiliyor. Raporda askeri pilotların 2004 yılından bu yana karşılaştıkları 144 farklı uçan cisimden bahsediliyor. Daha önce Pentagon tarafından görüntüleri yayınlanan uçan cisimlerle karşılaşmalar da bu raporda mevcut.


Raporun dünya dışı varlıkların varlığını kabul edip etmediği sorulan üst düzey bir yetkili, raporun amacının bu olmadığını söylemekle yetindi. Yetkili “Bu 144 karşılaşma, dünya dışı bir varlığın net işaretlerini içermiyor ancak çalışmalar bizi nereye götürürse o yönde devam edeceğiz” dedi.

Yetkililer görülen objeler farklı uluslara ait gelişmiş gizli teknolojik cihazlar ya da ABD’nin gizli teknolojik programlarından birinin ürünü olma ihtimalini de değerlendiriyorlar. Raporda bazı cisimlerin Rusya ve Çin’in mevcut sistemlerinin çok ötesinde yeteneklere sahip olduğu ve gözlenebilir bir itiş gücü olmadan yüksek hızda hareket ettiği bilgilerine de yer veriliyor.

Söz konusu rapor ABD hükümetinin 1940’lara kadar uzanan süreçte, bahsi geçen açıklanamayan gök cisimlerinin varlığını reddetmesi sürecinde bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor. Raporla birikte tanımlanamayan uçan cisimlerin varlıkları resmi olarak da kabul ediliyor.

Son yıllarda ABD ordusundan emekli olan üst düzey yetkililer ve özellikle bazı pilotlar yaşadıkları karşılaşmalar konusunda medyaya konuşmaya başlamıştı. ABD hükümetinin daha önce 1969 yılında 12 bin 618 tanımlanamayan uçan nesneyle ilgili Mavi Kitap Projesi adı verilen bir rapor hazırladığı biliniyor.

Ancak bu kez hazırlanan raporun açıklanması uluslararası kamuoyunda da dünya dışı varlıkların kabul edildiği şeklinde kabul edildiğinden heyecan yarattı.

Pentagon: 2004 ve 2015’teki UFO görüntüleri gerçek

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