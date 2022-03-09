Netflix’ten reklam gösterimine yeşil ışık

Dünyanın en popüler çevrimiçi yayın platformu Netflix, bir kez daha reklam tartışmalarıyla gündemde.

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Daha önceki yıllarda platforma reklam almayacağını belirten Netflix yönetiminin bu kararı gözden geçirebileceği belirtiliyor.

Shiftdelete’in aktardığına göre şirketin finans müdürü Spencer Neumann Netflix’in gelecekte reklam fikrine karşı olmadığı söyledi.

Neumann şu an içinse böyle bir planın bulunmadığını ekledi.

Netflix’in 2021 sonu itibarıyla dünya genelinde 222 milyon abonesi bulunuyor.

Geçen yıl itibarıyla Türkiye’deki abone sayısıysa 3,5 milyonun üzerinde.

Farklı abonelik seçenekleri sunan şirketin Türkiye’deki en uygun paketi geçen yıl gelen zamla 27 liraya çıkmıştı.