Netflix Türkiye’de geçen hafta en çok izlenenler

Netflix’in izlenme sürelerine dayanarak hazırladığı listede geçen hafta (28 Şubat-6 Mart) Türkiye’de dizilerde ‘Pera Palas’ta Gece Yarısı’, filmlerde de ‘En Soğuk Düşman’ zirvede yer aldı.

3 Mart’ta yayınlanan ‘Pera Palas’ta Gece Yarısı’ zirveyi kapmakta zorlanmadı. Dizide tarihi Pera Palas Oteli’yle ilgili bir yazı hazırlarken kendini bir anda geçmişte bulan gazeteci Esra, Türkiye’nin kaderini değiştirebilecek bir komployu durdurmalıdır. Başrolde Hazal Kaya’nın yer aldığı dizi sosyal medyada da tartışma konusu oldu.

Listedeki ilk haftasında 80 milyon saat izlenerek dünya geneli listede ikinciliğe yükselen ‘Vikings: Valhalla’, geçen hafta Türkiye’de de aynı sıradaydı.

Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Seda Bakan’ın yer aldığı Kardeş Payı dizisi bu hafta üçüncü sırada yer aldı.

Netflix Türkiye’de geçen hafta en çok izlenen diziler. (Tablo: Netflix)

Filmler

Film kategorisinin zirvesinde yer alan ‘En Soğuk Düşman’ 1909’daki kutup keşif gezisinin gerçek öyküsünden uyarlandı. Nikolaj Coster-Waldau, Joe Cole ve Heida Reed’in başrolde olduğu film Grönland’ın uçsuz bucaksız topraklarında kayıp bir haritayı arayan iki adamın hayatta kalma mücadelesini anlatıyor.

Fransız yapımı ‘Restless’ (Soluksuz), geçen hafta Netflix Türkiye’de en çok izlenen ikinci film oldu. Filmde bir kazayı örtbas etmek için sınırları zorlayan yozlaşmış bir polisin yaşadıkları anlatılıyor.

Üçüncü sırada müzik tutkunu Deniz’le motosiklet yarışçısı Ese’nin Adana’da başlayan aşk macerasını anlatan ‘UFO’ var.

Film dünya genelinde dili İngilizce olmayan filmler kategorisinde dokuzuncu sırada yer aldı.