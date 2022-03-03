Netflix Türkiye’de geçen hafta en çok izlenenler

Netflix’in izlenme sürelerine dayanarak hazırladığı listede geçen hafta (21-27 Şubat) Türkiye’de dizilerde ‘Kardeş Payı’, filmlerde de ‘UFO’ zirvede yer aldı.

Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Seda Bakan’ın yer aldığı Kardeş Payı, 2014 yılında yayınlanmıştı. Dizi, geçen haftalarda Netflix’e eklenmişti.

İkinci sırada geçen haftanın lideri ‘Inventing Anna’ var. Emmy ödüllü oyuncu Julia Garner’ın başrolde olduğu Inventing Anna, Anna Delvey’nin öyküsünü anlatıyor. Bir girişimci mi? Yoksa bir dolandırıcı mı?

Listedeki ilk haftasında 80 milyon saat izlenerek global listede ikinciliğe yükselen ‘Vikings: Valhalla’, geçen hafta Türkiye’de üçüncü sıradaydı.

Netflix Türkiye’de geçen hafta en çok izlenen diziler. (Tablo: Netflix)

Filmler

Film kategorisinin zirvesindeyse müzik tutkunu Deniz’le motosiklet yarışçısı Ese’nin Adana’da başlayan aşk macerasını anlatan ‘UFO’ var. Ayrıca film, 4 milyon saatten fazla izlenerek globalde dili İngilizce olmayan filmler kategorisinde altıncı sırada yer aldı.

Yine global listede dördüncü olan ‘Aşk Taktikleri’ ise Türkiye’de geçen hafta izlenen filmlerde ikinci sırada yer aldı. Filmin başrollerinde Demet Özdemir, Şükrü Özyıldız, Atakan Çelik var.

Fransız yapımı ‘Restless’ (Soluksuz), Netflix Türkiye’de haftanın en çok izlenen yabancı filmi olarak üçüncü basamakta kendisine yer buldu.