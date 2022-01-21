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Yaramazlara biraz batar!

Yeni abone sayısı tahminlerin altında: Netflix zirveden düşüşü mü yaşıyor?

Çevrimiçi dizi ve film izleme platformu Netflix, 2021’in ekim ve aralık ayları arasında dünya çapında 8.3 milyon yeni abone kazandı. Ancak bu rakam tahmin edilenden 200 bin abone daha az.

Fotoğraf: Reuters

2020’de 36 milyondan fazla yeni abone kaydeden şirketin geçen yıl kazandığı yeni abone sayısı 18.2 milyon.


Platform şu anda dünya çapında yaklaşık 222 milyon aboneyle sektöründe zirvede yer alsa da Walt Disney ve Apple gibi güçlü rakipler tarafından desteklenen diğer hizmetler rekabeti çok üst düzeye çıkarmış durumda.

Şirketin üç aylık büyüme raporunda rekabetin büyümeye ‘marjinal bir etkisi olduğu’ kabul edilirkenhizmetin mevcut olduğu her ülkede hala gelişmeye devam ettiğine de atıf yapılıyor.

Şirket yönetimi, ayrıca, düşüş trendinin yeni yılda da devam etmesini öngörüyor ancak corona virüsü döneminin geleceği yönelik tahminleri zorlaştırdığını vurguluyor.

Netflix ‘popülaritesinde zirveyi görebilmiş olabileceği‘ çıkarımlarına rağmen mali açıdan güçlü bir görünüm çizmeye devam ediyor. Şirket dördüncü çeyrekte önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12 artışla 607 milyon dolar veya hisse başına 1.33 dolar kazandı.

Dördüncü çeyrekte gelir de yüzde 16 artışla 7,7 milyar dolara çıktı.

Zirveden düşüş endişelerinin temel kaynağı olan hisse fiyatlarında çekilme dikkat çekici boyutta. Şirket hisse senetleri kasım ayı ortasında ulaştığı yaklaşık 700 dolarlık zirveden yüzde 40’tan fazla indi.

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