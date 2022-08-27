Netflix Resident Evil’ı iptal etti

Aynı adlı popüler video oyunundan uyarlanan dizi, ilk sezon izlenme performansıyla yayıncısını memnun edemedi.

Aksiyon-korku türündeki Resident Evil’ın ilk sezonu 14 Temmuz’da yayınlandı. İlk günlerde en çok izlenen yayınlar arasına girdi ancak üç haftanın sonunda platformun ‘İlk 10’ listesinin dışında kaldı.

Bunun üzerine Netflix ‘maliyet / görüntülenme’ kriterini dikkate alarak ikinci sezonu sipariş etmemeye karar verdi.

Resident Evil, dizi ve film izleyicilerinin dikkatle takip ettiği Rotton Tomatoes (Çürük Domatesler) sitesinde eleştirmenlerden yüzde 55, izleyiciden yüzde 27 not almıştı.