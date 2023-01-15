Netflix, dizi için Sedat Peker’le görüşmüş

Avukat Ersan Barkın, dijital içerik platformu Netflix’in Sedat Peker’le iletişime geçtiğini öne sürdü. Ersan Barkın, Peker’in avukatlığını yapıyor.

‘Netflix Sedat Peker’le görüştü’ iddiası.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) bulunan Peker, geçen sene yayınladığı videolar ve attığı tweet’lerde başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olmak üzere hükümet hakkında ülke çapında infial yaratan iddialar ortaya atmıştı.

İktidar, daha önce ‘kavgalı’ olduğu BAE yönetimiyle ilişkileri düzeltince Peker’e ‘sosyal medya kısıtlaması’ getirilmişti. Peker, 1 Ağustos’ta “Seçime iki ay kalaya beni bekleyin. Sizi sokağa çıkamaz hale getireceğim” demişti.

Peker’in Youtube’dan yayınladığı videolar gündem olunca, film, dizi, televizyon programları, video oyunları ve internet içerikleri hakkında bilgiler barındıran çevrimiçi bilgi bakası IMDb’de bir kategori açılışmıştı.

Netflix görüşmüş

Bunların ardından Netflix’in Peker’le iletişime geçtiği iddia edildi.

Peker’in avukatı Ersan Barkın, katıldığı Veryansın YouTube kanalında şunları söyledi: “Netflix’in resmi teklifi vardı. İnsanlar, Sedat Peker videoları IMDb’ye düştüğü zaman bunu bir miktar espri konusu yaptılar ama Netflix’ten Sedat Peker’le gerçekten iletişim kuruldu. ‘Kim oynar bilmem ama bir oyunculuk yeteneğinden ziyade öz hayatında da çok çılgın bir karakter olması gerekiyor’ gibi bir cevap verdiğini hatırlıyorum.”