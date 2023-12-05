Çok sayıda PlayStation kullanıcısı, herhangi bir açık neden olmaksızın PS4 ve PS5’teki hesaplarına ve oyunlarına erişimlerinin engellendiğini bildiriyor.

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Teknoloji sitesi The Verge’ün aktardığına göre birçok PlayStation kullanıcısı hesaplarının ‘beklenmedik bir şekilde’ kalıcı olarak askıya alındığını aktardı.

Sony, bir kullanıcıya gönderdiği mesajda, “Bu hesap, PlayStation Network Hizmet Şartları ve Kullanıcı Sözleşmesinin ihlali nedeniyle PlayStation Network’te kalıcı olarak askıya alındı” dedi. Reddit’teki bir kullanıcı da benzer bir mesaj aldığını bildirdi. Sosyal medyadaki PlayStation hesaplarına bakıldığında da düzinelerce kişinin benzer bildirimler aldığı görülüyor. Verge ayrıca, bazı kullanıcıların benzer bir sorunla karşılaştığını kendilerine bildirdiklerini kaydetti.

Sony, böyle bir sorunun varlığını kamuya açık bir şekilde kabul etmedi. Bununla ilgili sitesinde veya sosyal medya hesaplarında herhangi bir açıklama yapılmadı.