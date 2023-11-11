Daha küçük ve hafif PlayStation 5, Japonya’da satışta

Sony, fiziksel olarak daha küçük ve daha yüksek hafıza kapasiteli yeni model PlayStation 5 (PS5) konsolunu Japonya’da satışa sundu.

Daha küçük ve hafif PlayStation 5, Japonya’da satışa çıktı

Sony Interactive Entertainment açıklamasına göre, Japonya’daki mağazalar, “PS5 Slim” ismiyle piyasaya sürülen yeni model konsolların satışına başladı.

Disk sürücüsüz model 59 bin 980 yen (395 dolar) ve ultra HD Blu-Ray disk sürücülü model 66 bin 980 yen (442 dolar) etiketle müşterilerin beğenisine sunuldu.

Kasım 2020’de piyasaya çıkan ilk modele kıyasla yaklaşık yüzde 30 daha küçük tasarlanan yeni model PlayStation 5’in hafıza kapasitesi 1 terabayta yükseltildi.

Ayrıca ilk modellerin ağırlığıyla kıyaslandığında, “PS5 Slim” disk sürücülü modelde yüzde 18, disk sürücüsüz modelde ise yüzde 24 oranında hafifletildi.

Mevcut stokların tükenmesiyle eski model PlayStation 5’lerin satışını durdurmayı planlayan Japon firma, deniz aşırı “PS5 Slim” satışlarına bu ay içinde başlayacak.