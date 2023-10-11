Playstation 5 slim ‘nihayet’ duyuruldu

Sony, PlayStation 5 (PS5) konsolunun daha küçük versiyonu ‘Playstation 5 Slim’in yeni PS versiyonunu duyurdu.

Fotoğraf: Sony

PS5’in ‘slim’ modelinin piyasaya sürüleceğinin söylentileri uzun süredir dolaşıyordu.

Sony, resmi duyuruyu yaptı. Bu versiyon Sony tarafından ‘slim’ olarak değil, sadece ‘yeni model’ olarak tanıtılıyor ancak kullanıcılar bunu şimdiden ‘slim’ olarak adlandırmaya başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre yeni model, eski modelin donanım ve görünüm özelliklerinin çoğunu koruyor. Yeni model, boyut olarak yüzde 30 daha küçük. Modeline bağlı olarak değişmekle beraber ağırlık olarak yüzde 18-24 arasında daha hafif.

Mevcut PS5’te olduğu gibi, müşteriler dijital sürüm ile disk sürücülü sürüm arasında seçim yapabilecek.

Sony, PS5’in şimdilik satışta kalacağını söyledi ancak bu model envanterde tükendiğinde yenisi eklenmeyecek ve ‘slim’ tek model olarak piyasada kalacak.

Yeni model önümüzdeki ay ABD’de, sonraki aylarda küresel olarak satılmaya başlayacak.

Yeni PS5’in tavsiye edilen perakende fiyatı, şu an satılan modelle aynı. Buna göre disk sürücülü sürüm için 499 dolar (13 bin 830 lira), disk sürücüsüz dijital sürüm içinse 449 doları (12 bin 450 lira) gözden çıkarmak gerek.