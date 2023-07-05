Microsoft, PlayStation 5 Slim’i ‘müjdeledi’

Teknoloji şirketi Microsoft, diğer bir teknoloji şirketi Sony’nin, bu yıl PlayStation 5’in ‘ince versiyonu’nu (slim) çıkarabileceğini tahmin ediyor.

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Microsoft, bilgisayar oyun firması Activision Blizzard’ı satın almak istiyor. Bu adım, piyasada ‘haksız rekabet’ ve ‘tekelleşme’ oluşturacağı iddiası nedeniyle tartışılıyor. ABD Federal Ticaret Komisyonu da (FTC), satın alımı engellemek için mahkemeye başvurmuştu.

Microsoft’sa mahkemede satın alımın haksız rekabete yol açmayacağını savunuyor. Bunu yaparken de en büyük rakiplerinden biri olan Sony’nin yeni ürünler çıkaracağını, bunların piyasayı yerinden oynatabileceğini, bu nedenle söz konusu satın alımın tekelleşmeye yol açmayacağını belirtiyor.

Teknoloji sitesi The Verge’ün aktardığına göre Microsoft temsilcileri, mahkemede Sony’nin bu yılın sonuna doğru ‘PS5 Slim’i çıkarmasını beklediklerini söyledi. Microsoft, konsolun fiyatının da 400 dolar olabileceğini tahmin ediyor.

Insider Gaming, geçen yıl Sony’nin Eylül 2023’te ‘çıkarılabilir disk sürücülü’ bir PS5 için hazırlandığını bildirmişti. Bu da, PS5’in ince versiyonunun çıkacağına dair söylentileri güçlendiriyor.