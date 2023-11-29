Necati Doğru: Tüküreyim o futbolcunun dolarına

Futbolcuların dolarları, züğürdün çenesini yormaya devam ediyor. Ve anlamsız bir öfke patlaması da yükseliyor. Çok affedersiniz salakça bir yorulma ve alıkça bir öfke patlaması. Futbolcular dolarlarını “dünyada görülmemiş yüksek kazanç (getiri) doğursun” diye bankacı kıza kendi rızaları ve öz iradeleri ile yatırmışlar. İçlerinde umreye gidip başına beyaz takke geçirerek yarı hacı olanlar da dahil bu futbolcu hocalar belli ki, “terlemeden para çoğaltma maçında şike yapıp faullü oymayı” seçmişler; akıllarını; “hem çok kazanalım, hem de hiç vergi vermeyelim” kurnazlığına yatırmışlar. Para! Yoktan var olmaz. Varsa yok olmaz. El değiştir. Yaklaşık 45 milyon dolar olduğu söylenen birikim, el değiştirdi; birilerinin kasasına girdi, orada duruyor. O birileri kimlerse kaçtıkları yere kadar kovalanır, yakalanır. Dolarlar alınır. Sahibine verilir. Devlet var. Kanun bunun için.

Necati Doğru’nun yazısı