Necati Doğru: Deprem bölgesinde çocuklara otobüsten oyuncak fırlattılar

Bir de; her bir kentte deprem sırasında canlarını yitirmiş yurttaşların isimlerinin kentlerin kişilikli binalarının duvarlarına yazıldığı, Japon profesörlerin önerdiği; “bazı binaların deprem enkazı olduğu gibi bırakılıp müzeye dönüştürülmesini” mutlaka düşünürler diye ummuştum. Acele temel attılar. Oyları düşmesin diye deprem bölgesinde çocuklara otobüsten oyuncak fırlattılar. Yandaş, tandık, bildik müteahhitlere 75 milyar doları aşan tutarda deprem konutu yapma ihalesi verdiler.

Necati Doğru’nun yazısı