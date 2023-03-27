Necati Doğru: Deprem bölgesinde çocuklara otobüsten oyuncak fırlattılar

Bir de; her bir kentte deprem sırasında canlarını yitirmiş yurttaşların isimlerinin kentlerin kişilikli binalarının duvarlarına yazıldığı, Japon profesörlerin önerdiği; “bazı binaların deprem enkazı olduğu gibi bırakılıp müzeye dönüştürülmesini” mutlaka düşünürler diye ummuştum. Acele temel attılar. Oyları düşmesin diye deprem bölgesinde çocuklara otobüsten oyuncak fırlattılar. Yandaş, tandık, bildik müteahhitlere 75 milyar doları aşan tutarda deprem konutu yapma ihalesi verdiler.
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TFF, hakemlerde ‘beş haftada üç maç’ kriterini kaldırdı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hakem görevlendirilmesine ilişkin açıklama yaptı.
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Prof. Yaltırak: İstanbul’da çok dile getirilmeyen riskli zeminler var
Prof. Dr. Cenk Yaltırak, İstanbul’da çok dile getirilmeyen zemini riskli bölgeler bulunduğunu, buraların sıvılaşma riski taşıdığını söyledi.
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İnce ‘iki banka hesabı’ iddiasını retweet’le geçiştirdi
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Otobüsle iki ayda İstanbul-Londra: 7 Ağustos’ta teker döner
Bir turizm şirketi, İstabul-Londra arasında 56 gün sürecek otobüs turu düzenliyor. Yolculuk, 22 ülkeden geçerek 1 Ekim’de son bulacak.