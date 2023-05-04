Nebati’den bir epistemolojik çıkış daha: Dalga geçenlere yüklendi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, geçen seneki ‘epistemolojik çıkış’ açıklamasıyla dalga geçenlere finans zirvesinde yanıt verdi.

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Nebati’nin 29 Eylül 2022’de düzenlenen ‘Ekonomik Dönüşüm Zirvesi’ndeki konuşmasında söylediği ‘epistemolojik kopuş’ açıklaması gündem olmuştu.

Nebati, şunları söylemişti: “Neo-klasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heteredoks yaklaşım günümüzde giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöro ekonomi gibi alanların etkisiyle daha fazla önem kazanmaktadır.”

Nebati, benzer bir çıkışı bugün de yaptı.

‘Dalga geçtiler’

İstanbul Finans Merkezi Zirvesi’nde enflasyonla mücadelelerini anlatan Nebati “Ortodoksiden heterdoksiye dönüşün epistemolojik bir kopuşla karşı karşıya kaldığımızla ilgili dalga geçtiler” dedi.

Nebati, şunları söyledi:

*Geçen yıl aralık ayından itibaren enflasyon düşmeye başlayacak dediğimizde birçok kişi hayır dedi. Sonra baz etkisinden dolayı düşeceklerini gördüklerinde baz etkisi dediler. Kasımda sürpriz yaparak inmeye başlayan, aralıktan itibaren düşüşü hızlanan enflasyon birçok muhalifi rahatsız etti.

*Enflasyonla mücadeleye biz başlarken faiz artırımı dışında bir enstrümanı bilmeyen içerdeki ve dışardakiler faizli artırarak bu işi çözeceksiniz dediklerinde hayır, biz faiz artırımıyla değil vatandaşımızın işini kaybetmeden, yaşam kalitesini bozmadan, büyümeden taviz vermeden bu işi yapacağız dediğimizde siz bilmiyorsunuz dediler.

*Ve o günlerde ortodoksiden heterdoksiye dönüşün epistemolojik bir kopuşla karşı karşıya kaldığımızla ilgili dalga geçtiler. Şimdi ben onlara soruyorum, bu kopuş karşısında siz net olarak faiz artırımından yana mısınız değil misiniz?