Nebati: Ben, müesses nizamın ceberut devletinin asık suratlı anlayışını temsil eden birisi değilim

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TBMM’deki bütçe görüşmelerinde, EYT’lilerle ‘dalga geçmesi’ hakkında tepki gösteren ve ‘neden ciddi konulara güldüğü’ sorulunca, “Ben, müesses nizamın ceberut devletinin ciddi, asık suratlı anlayışını temsil eden birisi değilim. Ben, efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya gelen bir anlayışın temsilcisi olarak güler yüzlüyüm ve güler yüzlü olmaya da devam edeceğim” dedi.

Nureddin Nebati eleştirilere yanıt verdi. (AA)

Emeklilikte yaşa takılanlar hakkında “Hazine’ye mi takıldı” diye sorulan Nebati, çevresine anlamamış gibi bakınarak “EYT… EYT mi” diye sormuş; bu tavrı tepki çekmişti.

TBMM Genel Kurulu’nda bugün Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesi görüşüldü. Nureddin Nebati görüşmelerin sonunda milletvekillerinin eleştiri ve sorularına yanıt verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de sürekli gülmesine yönelik eleştirilere, “Ben, müesses nizamın ceberut devletinin ciddi, asık suratlı anlayışını temsil eden birisi değilim. Ben, efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya gelen bir anlayışın temsilcisi olarak güler yüzlüyüm ve güler yüzlü olmaya da devam edeceğim” dedi.

‘EYT’yle dalga geçme o zaman’

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “EYT’lilerle dalga geçme o zaman” diye itiraz etti. Nebati, “Ben çocuklarımla dalga geçmiyorum, bırakın şimdi” diye yanıt verdi.

Bakan Nebati, enflasyona ilişkin de “Enflasyon küresel etkiler ile artmış olup kasım ayında zirvesini geride bıraktık, önümüzdeki dönemde hızlı bir azalma olacaktır” dedi.

Bakanlığın 2021 yılı kesin hesapları ve 2023 yılı bütçeleri AKP ve MHP’li milletvekillerinin oyları ile kabul edildi.