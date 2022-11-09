Neandertaller, ‘savaşarak değil sevişerek’ yok olmuş olabilir

Yeni bir araştırma Neandertallerin, Homo Sapienlerle ‘savaşarak değil sevişerek’ yok olmuş olabileceği öne sürüyor.

Palaeo Anthropology dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, Neandertaller Homo Sapienlerle çiftleştikçe melezleşti ve sonunda ortada türü devam ettirebilecek sayıda Neandertal kalmadı.

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Uzun zaman boyunca kabul gören teori, Neandertaller’ın iki türün kısıtlı kaynaklar için savaşmasından dolayı yok olduğu yönündeydi.

BBC’nin haberine göre Dr. Lucile Crete’in Britanya’nın başkenti Londra’daki Doğal Tarih Müzesi’nin baş araştırmacılarından Prof. Chris Stringer’le birlikte yürüttüğü araştırma, Neandertallerin gen havuzunu zayıflatan şeyin türler arası savaş değil türler arası çiftleşme olduğunu gösteriyor.

Neandertal DNA’ları bugün hayatta olan her insanda bulunabiliyor. Buna, ataları Neandertallerle karşılaşmadığı düşünülen Afrikalı insanlar da dahil.

Çiftleştiklerini nasıl biliyoruz?

Bugüne kadar Homo Sapien genlerinde Neandertal genlerinin izi bulunurken, incelenen Neandertal genlerinde Homo Sapien kalıntılarına rastlanmadı. Dr. Crete bu durumu “Türler birbirine karışmış fakat bu tek taraflı olmuş gibi” diyerek açıklıyor.

İki türün çiftleştiğini, bugün Afrika dışında yaşayan insanların genlerinin yaklaşık yüzde 2’sinin Neandertal genlerinden gelmesinden biliyoruz.

Dr. Crete ve Prof. Stringer’ın çalışması, bugüne kadar DNA’sı tam olarak çözülebilen 32 Neandertal örneğine dayanıyor. Bu örneklerin hiçbirinde Homo Sapien geni bulunmadığını aktaran araştırmacılar şöyle diyor: “Bunun neden olduğunu tam olarak bilemiyoruz. Türler arası melezleşmenin tek taraflı işlemesinden de kaynaklanabilir, elimizdeki verilerin kısıtlı olmasından da kaynaklanıyor olabilir. Bazı türler arası çiftleşmelerde, yalnızca bir türün hamile kalabildiğini, diğer türün kalamadığını görüyoruz. Neandertal ve Homo Sapienler arasında da benzer bir durum yaşanmış olabilir.”

Rıza dışı ilişkiler

Dr. Crete ve Prof. Stringer’ın bir diğer teorisi de, bazı cinsel birlikteliklerin rıza olmadan gerçekleştiğine dair.

Dr. Crete bununla ilgil şunu diyor: “Belki de bu iki türden birindeki erkekler, diğer gruptan doğurgan kadınların peşine düşüp onlarla zorla birlikte oluyorlardı. Şempanze gruplarında yeterince doğurgan dişi bulunmadığında, o grubun erkekleri diğer grubun doğurgan şempanzelerini ele geçirmeye çalışıyor.”

Fakat on binlerce yıl önce yaşanmış olabilecek bu tür olaylar hakkında bulgulara rastlamak son derece güç.