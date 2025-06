NBA final serisi: Thunder'ı 116-107 mağlup eden Pacers 2-1 öne geçti

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) finalinde Indiana Pacers, sahasında Oklahoma City Thunder’ı 116-107 yenerek seride 2-1 öne geçti.

Gainbridge Fieldhouse’daki final serisinin üçüncü maçında Tyrese Haliburton 22 sayı, 11 asist ve dokuz ribauntla ‘double-double’ yaptı.

Bennedict Mathurin 27 sayıyla oynarken Pascal Siakam’sa 21 sayılık katkı verdi.

Konuk takımda Chet Holmgren 20 sayı 10 ribauntla ‘double-double’la oynadı.

a look at his night 👀 pic.twitter.com/LTWto3l4Ra