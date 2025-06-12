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Yaramazlara biraz batar!

NBA final serisi: Thunder'ı 116-107 mağlup eden Pacers 2-1 öne geçti

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) finalinde Indiana Pacers, sahasında Oklahoma City Thunder’ı 116-107 yenerek seride 2-1 öne geçti.

Fotoğraf: Indiana Pacers

Gainbridge Fieldhouse’daki final serisinin üçüncü maçında Tyrese Haliburton 22 sayı, 11 asist ve dokuz ribauntla ‘double-double’ yaptı.


Bennedict Mathurin 27 sayıyla oynarken Pascal Siakam’sa 21 sayılık katkı verdi.

Konuk takımda Chet Holmgren 20 sayı 10 ribauntla ‘double-double’la oynadı.

Jalen Williams’ın 26, Shai Gilgeous-Alexander’ın 24 ve Luguentz Dort’ın 12 sayısıysa galibiyet için yeterli olmadı.

Dört galibiyete ulaşan tarafın şampiyon olacağı serinin dördüncü maçı, 14 Haziran Cumartesi Türkiye saatiyle 03.30’da Pacers’ın ev sahipliğinde Gainbridge Fieldhouse’da.

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