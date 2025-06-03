NBA, Avrupa'da lig kurmak istiyor: Türk takımları da katılabilir

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Başkan Yardımcısı Mark Tatum, Avrupa’da planlanan yeni lig projesinde Türkiye’den takımların da olmasını istediklerini söyledi.

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NBA ve Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), Avrupa’da profesyonel erkek basketbol ligi kurmayı planlıyor.

Ligin 12’si kalıcı 16 takımdan oluşması, geri kalan dört takımınsa başarı durumuna göre belirlenmesi hedefleniyor.

Yeni lig EuroLeague’le doğrudan rekabet edecek. NBA, EuroLeague’e ortaklık yapmayı önermişti ancak teklif reddedilmişti.

NBA’in başlıca hedefiyse büyük Avrupa şehirleri: Madrid, Barcelona (İspanya), Londra, Manchester (İngiltere), Paris, Lyon (Fransa), Milano, Roma (İtalya), Münih, Frankfurt, Berlin (Almanya).

NBA’yle FIBA, Avrupa Ligi ve kulüp yetkilileri proje için Cenevre’de bir araya geldi. Buradaki basın toplantısında konuşan Tatum yeni lige dair şunları anlattı:

“Cenevre’deki toplantı harika bir adım oldu. Umarım daha fazla ilerleme kaydedebiliriz. Avrupa Ligi’nin kalıcı lisansa sahip tüm kulüpleri ilk kez bu toplantıda temsil edildi. FIBA ​​ve Avrupa Ligi’yle yapılan toplantılar çok verimliydi ve konuşmaya devam edeceğiz.

Kuracağımız yeni ligde Doğu Avrupa’dan takımların rolü olacak. Türkiye, Sırbistan, Yunanistan ve İsrail’den takımların yer almasını istiyoruz.

Söz konusu yeni en üst düzey ligde Basketbol Şampiyonlar Ligi’ndeki en iyi iki takım yer alabilir ve kalan kontenjanlar için bir turnuva düzenleyebiliriz.

Yeni ligin en iyi iki takımı ise gelecekte NBA Kupası’nda oynayabilir. Belki de ileride bir Avrupa konferansı oluşturabiliriz. Bu yüzden tüm bunlar çok heyecan verici.”

Tatum, NBA ve Avrupa takımları arasındaki sezon öncesi maçlarının da yeniden oynanabileceğini belirtti.