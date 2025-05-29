Oklahoma City Thunder NBA finalinde

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı finalinde Minnessota Timberwolves’u 124-94 yenen Oklahoma City Thunder, seriyi 4-1 kazanarak NBA finaline yükseldi.
Paycom Center’da Timberwolves’u ağırlayan Thunder, Batı Konferansı Finali MVP’si seçilen Shai Gilgeous-Alexander’ın 34 sayı, sekiz asist, yedi ribauntluk performansıyla karşılaşmadan galip ayrıldı.
May 29, 2025
Timberwolves’da Julius Randle 24 sayı, beş asist, üç ribauntla mücadele etti.
NBA’de son olarak 2012’de final mücadelesine çıkan Oklahoma City Thunder, 6 Haziran Cuma finaldeki rakibiyle ilk karşılaşmasına çıkacak.
Another Chet block 🚫— OKC THUNDER (@okcthunder) May 29, 2025
Another Lu three 🎯 pic.twitter.com/fQvoMfHlh7