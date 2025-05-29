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Yaramazlara biraz batar!

Oklahoma City Thunder NBA finalinde

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı finalinde Minnessota Timberwolves’u 124-94 yenen Oklahoma City Thunder, seriyi 4-1 kazanarak NBA finaline yükseldi.

Fotoğraf: NBA / X

Paycom Center’da Timberwolves’u ağırlayan Thunder, Batı Konferansı Finali MVP’si seçilen Shai Gilgeous-Alexander’ın 34 sayı, sekiz asist, yedi ribauntluk performansıyla karşılaşmadan galip ayrıldı.


Timberwolves’da Julius Randle 24 sayı, beş asist, üç ribauntla mücadele etti.

NBA’de son olarak 2012’de final mücadelesine çıkan Oklahoma City Thunder, 6 Haziran Cuma finaldeki rakibiyle ilk karşılaşmasına çıkacak.

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Oklahoma City Thunder NBA finalinde

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı finalinde Minnessota Timberwolves’u 124-94 yenen Oklahoma City Thunder, seriyi 4-1 kazanarak NBA finaline yükseldi