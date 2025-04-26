Kobe Bryant'ın ilk NBA forması rekor fiyata satıldı

Kobe Bryant’ın NBA’deki ilk maçında giydiği forma, Sotheby’s Müzayede Evi tarafından rekor fiyata satıldı.
L.A. Lakers takımının yıldızı, 2020’de geçirdiği helikopter kazasında 13 yaşındaki kızı Gianna’yla birlikte hayatını kaybetmişti.
CNN‘in haberine göre efsanevi oyuncunun ilk NBA forması 7 milyon dolara (266 milyon lira) alıcı buldu.
Bryant, formayı 18 yaşındayken 1996-97 sezonundaki ilk maçında giymişti.
ESPN’ye göre Bryant Minnesota Timberwolves’la oynanan maçta 6 dakika oynadı ve hiç puan almadı.
Bryant’ın 2007-08 sezonundan itibaren giydiği imzalı forması da 5,85 milyon dolara satılmıştı.