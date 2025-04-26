Kobe Bryant'ın ilk NBA forması rekor fiyata satıldı

Kobe Bryant’ın NBA’deki ilk maçında giydiği forma, Sotheby’s Müzayede Evi tarafından rekor fiyata satıldı.

Fotoğraf: AA

L.A. Lakers takımının yıldızı, 2020’de geçirdiği helikopter kazasında 13 yaşındaki kızı Gianna’yla birlikte hayatını kaybetmişti.

CNN‘in haberine göre efsanevi oyuncunun ilk NBA forması 7 milyon dolara (266 milyon lira) alıcı buldu.

Fotoğraf: Sotheby’s

Bryant, formayı 18 yaşındayken 1996-97 sezonundaki ilk maçında giymişti.

ESPN’ye göre Bryant Minnesota Timberwolves’la oynanan maçta 6 dakika oynadı ve hiç puan almadı.

Bryant’ın 2007-08 sezonundan itibaren giydiği imzalı forması da 5,85 milyon dolara satılmıştı.