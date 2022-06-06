Kobe Bryant’ın forması 2,7 milyon dolara satıldı

Efsane basketbolcu Kobe Bryant’ın, NBA’deki (Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi) ilk sezonunda giydiği Los Angeles Lakers forması, açık artırmada 2,735 milyon dolara alıcı buldu.

Fotoğraf: SCP Auctions

20 yıl boyunca giydiği Los Angeles Lakers formasıyla sayısız başarı ve rekora imza atan Kobe Bryant 26 Ocak 2020’deki helikopter kazasında hayatını kaybetmişti.

SCP Auctions müzayede evinin internet sitesinden yapılan açıklamada, Bryant’ın NBA’e adım attığı 1996-97 sezonunda, iki play-off maçı da dahil giydiği forma açık artırmada satıldı.

41 yaşındayken hayatını kaybeden Bryant, Lakers ile beş NBA şampiyonluğu yaşamış, 18 kez all-star seçilmiş, 2008’de normal sezonun, 2009 ve 2010’da ise final serisinin en değerli oyuncusu ödülünü almıştı.