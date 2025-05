NBA Doğu Konferansı finali: Knicks'i yenen Pacers, seride 3-1 önde

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı finalinde New York Knicks’i 130-121 yenen Indiana Pacers, seride 3-1 öne geçti.

Gainbridge Fieldhouse’da Knicks’i ağırlayan Pacers, Tyrese Haliburton ve Pascal Siakam’ın skorer oyunuyla karşılaşmadan galip ayrıldı.

