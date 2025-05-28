NBA Doğu Konferansı finali: Knicks'i yenen Pacers, seride 3-1 önde

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı finalinde New York Knicks’i 130-121 yenen Indiana Pacers, seride 3-1 öne geçti.

Fotoğraf: Indiana Pacers

Gainbridge Fieldhouse’da Knicks’i ağırlayan Pacers, Tyrese Haliburton ve Pascal Siakam’ın skorer oyunuyla karşılaşmadan galip ayrıldı.

Mark Boyle & Eddie Gill on the call 🎙️



best from our guys on the radio in Game 4. pic.twitter.com/i9kBh9IOji — Indiana Pacers (@Pacers) May 28, 2025

Pacers’da Haliburton 32 sayı, 15 asist, 12 ribauntla ‘triple double’ yaparken Siakam 30 sayı, beş ribaunt, iki asistle katkı verdi.

Knicks’te Jalen Brunson 31 sayı, beş asist, iki ribauntla, Karl-Anthony Towns 24 sayı, 12 ribaunt, üç asistle ve OG Anunoby 22 sayı, dört ribaunt, bir asistle mücadele etti.

Serinin beşinci maçı, 30 Mayıs Cuma Türkiye saatiyle 03.00’da Knicks’in ev sahipliğinde oynanacak.