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Yaramazlara biraz batar!

NBA Batı Konferansı finali: Thunder seride durumu 3-1'e getirdi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı finalinde Minnesota Timberwolves’u 128-126 yenen Oklahoma City Thunder, seride 3-1 öne geçti.

Fotoğraf: Oklahoma City Thunder / X

Target Center’da Timberwolves’a konuk olan Thunder, serinin dördüncü maçını iki sayı farkla kazandı.


Shai Gilgeous-Alexander, 40 sayı, 10 asist, dokuz ribaunt üretti ve Thunder’ı galibiyete taşıdı. Jalen Williams’sa 34 sayı kaydetti.

Timberwolves’ta Nickeil Alexander-Walker 23, Jaden McDaniels 22 ve Donte DiVincenzo’sa 21 sayı attı.

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