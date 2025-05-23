NBA Batı Konferansı finali: Thunder, Timberwolves karşısında 2-0 öne geçti

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı finalinde Minnesota Timberwolves’u 118-103 yenen Oklahoma City Thunder, seride 2-0 öne geçti.

Fotoğraf: Oklahoma City Thunder / X

Paycom Center’da Timberwolves’u ağırlayan Thunder’da Shai Gilgeous-Alexander 38 sayı, üç ribaunt, 8 asist, Jalen Williams 26 sayı, 10 ribaunt, beş asist, beş top çalma ve Chet Holmgren 22 sayı, dört ribaunt, iki asistle mücadele etti.

Timberwolves’ta Anthony Edwards 32 sayı, dokuz ribaunt, altı asistle ve Jaden McDaniels 22 sayı, iki ribauntla oynadı.

Serinin üçüncü maçı, 25 Mayıs Pazar Türkiye saatiyle 03.30’da Timberwolves’un ev sahipliğinde oynanacak.