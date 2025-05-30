NBA Doğu Konferansı finali: Knicks seride durumu 3-2'ye getirdi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı finalinde Indiana Pacers’ı 111-94 yenen New York Knicks seride durumu 3-2’ye getirdi.

Fotoğraf: @nyknicks / X

Serinin beşinci maçı Madison Square Garden’da oynandı.

Konuk ekip Pacers’ta en skorer isim 23 sayıyla Bennedict Mathurine oldu. Serinin önceki maçlarında Indiana adına galibiyetlerde önemli rol oynayan Tyrese Haliburton, Aaron Nesmith ve Paskal Siakam toplamda sadece 26 sayı atabildi.

New York ekibinde Jalen Brunson’sa maçı 32 sayı beş ribaunt ve beş asistle tamamladı.

Dört galibiyete ulaşan takımın NBA finaline yükseleceği seride altıncı maç Indiana’da, gerekli olması halinde yedinci maç New York’ta oynanacak.

Serinin kazananı finalde Oklahoma City Thunder’ın rakibi olacak.