Nazmi Arıkan ve şoförünün öldürülmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesindeki çiftlik evinde Fen Bilimleri Eğitim Kurumları’nın kurucusu Nazmi Arıkan ile şoförü Şerif Eker’in bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen şüpheli Ufuk Akçekaya, tutuklandı.

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Karainebeyli köyünde Arıkan’a ait çiftliğin çalışanları, 13 Temmuz’da iş yerlerine geldiklerinde bir süredir haber alamadıkları Arıkan ve şoförü Eker’in cesetlerini bulmuştu. Arıkan ve Eker’in bıçaklanarak öldürüldükleri belirlenmişti.

Çanakkale başsavcılığınca cinayetlerle ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde jandarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timince (JASAT) 14 Temmuz’da İstanbul’da yakalanan özel okul ve kurs işletmecisi, Tokatspor Kulübü Başkanı şüpheli Ufuk Akçekaya’nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Akçekaya’nın otobüsle İstanbul’dan Gelibolu’ya geldiği, buradan da minibüsle Eceabat ilçesine geçip ticari taksiyle çiftlik evine gittiği tespit edildi.

Taksi sürücüsünün de ifadesinin alındığı, eve saat kaçta gelindiği ve kaçta ayrıldığıyla ilgili bilginin kesinleştirildiği öğrenildi.

Soruşturmada oluşturulan özel ekipler, çiftlik evinin çevresindeki yaklaşık bir kilometrelik alanda çalıştı.

Çalışmada olayın ardından şüpheli ya da şüphelilerin kaçmış olabilecekleri alanlar metal dedektörleriyle tarandı, eve yakın noktadaki tarlada cinayette kullanılmış olabileceği değerlendirilen bıçak bulundu.

Bıçak, incelenmek üzere jandarmaya götürüldü.

Çiftlik evine getirilen şüpheli Akçekaya’ya yer gösterildi.

Akçekaya, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince ‘tasarlayarak ve kasten öldürme’ suçlamasıyla tutuklandı.

Adı dolandırıcılığa karışmıştı

2019’da Türkiye’nin köklü özel eğitim kurumlarından Beykent Okulları’nda sancılı günler yaşanıyordu. İki yıl önce işletme hakkı devredilen Beykent’in, Edirne, İstanbul Beylikdüzü, Şişli ve Bahçeşehir şubeleri art arda kapanmıştı. Yüzlerce veli, gelecek yıl için ödenen paraların iadesini isterken, sorumlular hakkında ‘dolandırıcılık’ suçlamasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştu.

Adem Çelik’e ait Beykent Özel Eğitim Ve Spor Tesisleri Ticaret AŞ tarafından işletilen Edirne ve Beylikdüzü Beykent’teki Beykent kolejlerinin işletme hakkı iki yıl önce (2017) Ufuk Akçekaya’ya ait Balkan Eğitim Hizmetleri ve Tic. AŞ’ye devredilmişti Taraflar arasında ‘master franchise sözleşmesi’ imzalanmıştı. Yeni şirket, kısa süre içinde Florya, Şişli, Bahçeşehir ve Bakırköy’de yeni şubeleri hizmete almıştı.

Savcılık dilekçesinde, gelecek yıl için ödenen paranın iadesinin istendiği belirtilmişti: “Bu hususta hem Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne hem de şüpheli şirkete hitaben defalarca dilekçe yazılmış olmasına rağmen dönüş alamamıştır. Akabinde, okulu devralan Ufuk Akçekaya’nın velilerden almış olduğu ücretleri de alarak ortadan kaybolduğu bilgisine ulaşmıştır. Bunun yanında, müvekkilin durumunda olan birçok veli de aynı mağduriyeti yaşamaktadır.”

Edirne Barosu’na üye avukat Demirkan Çağlayan’ın imzasını taşıyan savcılık dilekçesinde, şüpheli listesinde Ufuk Akçekaya, Balkan Eğitim Hizmetleri ve Tic. AŞ ile Adem Çelik yer aldı. Dilekçede, şüpheliler hakkında, ‘dolandırıcılık’ suçundan dava açılması talep edilmişti.

İmamoğlu’nu CİMER’e şikayet ettim demişti; yalanlanmıştı

Tokatspor Kulübü Başkanı Ufuk Akçekaya, türbe ziyaretinde ellerini arkadan bağladığı için şikayet edilen ve hakkında inceleme başlatılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu kendisinin şikayet ettiğini söylemişti.

CİMER Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Evren Başar, “Bu kişinin CİMER kayıtlarında böylesi bir başvurusu söz konusu değildir” demişti.