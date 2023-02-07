NATO’da bayraklar Türkiye için yarıya indirildi

Depremlerin vurduğu Türkiye’nin de müttefiki olduğu Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü’nün (NATO) dört karargahında bayraklar yarıya indirildi.
Milli Savunma Bakanlığı’nın hesabından paylaşılan mesajda şunlar belirtildi: “Ülkemizdeki deprem felaketinden dolayı İzmir’deki NATO Müttefik Kara Komutanlığı’nda (LANDCOM), Belçika’daki NATO Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargâhı’nda (SHAPE), Brüksel’deki NATO Ana Karargâhı’nda ve ABD’deki NATO Müttefik Dönüşüm Komutanlığı’nda (ACT) bayraklar yarıya çekildi.”
Türkiye 6 Şubat sabah saatlerinde Kahramanmaraş’tan gelen deprem haberiyle sarsıldı. Merkez üssü Pazarcık ilçesi olarak belirlenen depremin büyüklüğü 7,7 idi. Bu depremin ardından saat 13:24’te Kahramanmaraş Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Depremdeki ölü sayısı saat 16:33 itibariyle 3 bin 549 olarak açıklandı.