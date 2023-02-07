NATO’da bayraklar Türkiye için yarıya indirildi

Depremlerin vurduğu Türkiye’nin de müttefiki olduğu Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü’nün (NATO) dört karargahında bayraklar yarıya indirildi.

NATO ülkelerinin bayrakları yarıya indi. (MSB)

Milli Savunma Bakanlığı’nın hesabından paylaşılan mesajda şunlar belirtildi: “Ülkemizdeki deprem felaketinden dolayı İzmir’deki NATO Müttefik Kara Komutanlığı’nda (LANDCOM), Belçika’daki NATO Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargâhı’nda (SHAPE), Brüksel’deki NATO Ana Karargâhı’nda ve ABD’deki NATO Müttefik Dönüşüm Komutanlığı’nda (ACT) bayraklar yarıya çekildi.”

Ülkemizdeki deprem felaketinden dolayı İzmir’deki #NATO Müttefik Kara K.lığında (LANDCOM), Belçika’daki NATO Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargâhında (SHAPE), Brüksel’deki NATO Ana Karargâhında ve ABD’deki NATO Müttefik Dönüşüm K.lığında (ACT) bayraklar yarıya çekildi. pic.twitter.com/yZcMp4i3Kq — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 7, 2023

Türkiye 6 Şubat sabah saatlerinde Kahramanmaraş’tan gelen deprem haberiyle sarsıldı. Merkez üssü Pazarcık ilçesi olarak belirlenen depremin büyüklüğü 7,7 idi. Bu depremin ardından saat 13:24’te Kahramanmaraş Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Depremdeki ölü sayısı saat 16:33 itibariyle 3 bin 549 olarak açıklandı.