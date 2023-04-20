NATO ülkeleri Ukrayna’ya tank göndermeye devam ediyor

Danimarka ve Hollanda, Ukrayna’ya 2024’ün başlarından itibaren en az 14 yenilenmiş Alman yapımı ‘Leopard 2’ muharebe tankı tedarik etmeyi planladıklarını duyurdu.

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İki ülkenin dışişleri bakanlıklarınca yapılan ortak açıklamada, Leopard 2 muharebe tanklarıyla ilgili ‘ortak satın alma, yenileme ve bağışlama’ için yaklaşık 165 milyon avroluk maliyetin iki NATO ülkesi arasında eşit paylaştırılacağı belirtildi.

Açıklamada, “Bu sayede, birçok ortak ve müttefik tarafından desteklenen ‘Leopard 2 koalisyonunda’ ortaklaşa yer alacağız” dendi.

Danimarka Savunma Bakanvekili Troels Lund Poulsen, tankların ülkesine ait olmadığını ve Hollanda’yla işbirliği içinde satın alındığını vurguladı. Poulsen, Danimarka’nın şu anda bağışladığından farklı ve daha yeni model Leopard 2A7 tanklarına sahip olduğunu kaydetti.

Almanya da geçen ay 18 ‘Leopard 2’ tankı göndermişti.