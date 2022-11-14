NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Putin, NATO ve AB’nin desteğini hafife aldı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna’nın Rusya’yla olası müzakerelere başlaması durumunda NATO’nun tavrını açıkladı: “Ukrayna’yı sahada destekleyip masada elini güçlendirmek istiyoruz. Ukrayna’nın kabul edeceği şartlar oluşursa destekleriz.”

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Stoltenberg, Hollanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra ve Savunma Bakanı Kajsa Ollongren’le görüşmesinin ardından basın mensuplarına konuştu.

AA’nın haberine göre Stoltenberg, Rusya’nın Herson’daki savunma hattını Dnipro Nehri’nin sol yakasına çekmesinin Ukrayna için sahada kazanılan bir başarı olduğunu ve Ukrayna’ya verilen desteğin devam ettirilmesi stratejisini güçlendirdiğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Ukrayna’yı işgal ederken iki büyük hata yaptığını belirten Stoltenberg, bu stratejik hatalardan birinin Ukraynalıları, cesaretlerini ve ülkeyi koruma bağlılıklarını, diğerininse NATO ve AB’nin Ukrayna’ya desteğini hafife almak olduğunu dile getirdi.

‘Ukrayna’nın kabul edeceği şartlar oluşursa destekleriz’

Stoltenberg, “Rus orduları bazı bölgelerden çekilse de hala Ukrayna’daki büyük büyük bir alanı kalabalık bir orduyla kontrol ediyorlar” dedi.

Stoltenberg, basın mensuplarının Ukrayna’nın Rusya ile masaya oturmak için iyi bir fırsat yakaladığına ilişkin sorusunu, “Savaşın bedelini Ukraynalılar ödüyor. Bu sebeple ne zaman ve hangi şartlarda müzakerelere başlanacağına Ukraynalılar karar vermeli” şeklinde yanıtladı.

Stoltenberg ayrıca, “Ukrayna’nın kabul edeceği şartlar oluşursa destekleriz. Bize düşen Ukrayna’nın kazançlarını artırmak” diye konuştu.