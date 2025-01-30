NASA'nın uzayda mahsur iki astronotu, ilk kez birlikte uzay yürüyüşü yaptı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı’nın (NASA) Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki (ISS) iki astronotu, ilk kez birlikte uzay yürüyüşü yaptı.

Fotoğraf: NASA YouTube ekran görüntüsü

NASA astronotları Suni Williams ve Butch Wilmore, 5 Haziran 2024’te Boeing’in yeni Starliner kapsülüyle bir haftalık test uçuşu için ISS’ye gönderilmişti.

Starliner’da çıkan teknik arıza nedeniyle iki astronotun dönüş tarihi ertelenmiş, NASA kapsülün boş dönmesi direktifini vermişti.

Görevi devralan SpaceX’in yedek kapsülü fırlatma tarihini ertelemesi üzerine astronotların mart sonu veya nisan başına kadar Dünya’ya dönüşünün mümkün olmayacağı tahmin ediliyor.

Böylece astronotlar uzay istasyonunda yaklaşık 10 ay mahsur kalmış olacak.

Uzayda mahsur kalan NASA astronotları Suni Williams ve Butch Wilmore, birlikte ilk uzay yürüyüşlerini ISS’ye taşındıktan yaklaşık sekiz ay sonra yapabildi.

Willams ve Wilmore’un uzay yürüyüşü yaptığı anlar, NASA’nın internet sitesinden ve YouTube kanalından canlı paylaşıldı.

NASA, astronotların, ‘istasyon donanımını korumak ve Destiny laboratuvarı ile Quest hava kilidinden analiz için yüzey malzemesi örnekleri toplamak amacıyla’ bu yürüyüşü yaptıklarını belirtti.