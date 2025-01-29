Trump, Elon Musk'tan uzayda mahsur kalan astronotları getirmesini istedi

ABD Başkanı Donald Trump, SpaceX CEO’su Elon Musk’tan yaklaşık sekiz aydır Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) mahsur kalan astronotları Dünya’ya getirmesini istedi.

Fotoğraf: NASA

İki astronot, ABD Havacılık ve Uzay Ajansı’nın (NASA) Boeing mekiğinin arızalanması nedeniyle 5 Haziran 2024’ten beri uzayda mahsur.

Söz konusu arıza nedeniyle iki astronotun dönüş tarihi ertelenmiş, NASA kapsülün boş dönmesi direktifini vermişti.

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından konuya ilişkin şunları söyledi:

“Elon Musk ve SpaceX’ten, (eski ABD Başkanı Joe) Biden döneminde adeta uzayda terk edilen iki cesur astronotu ‘gidip getirmelerini’ istedim.”

Musk’sa X’teki açıklamasında astronotları en kısa sürede Dünya’ya getirmek için çaba sarf edeceğini belirtti.

Görevi devralan SpaceX’in yedek kapsülü fırlatma tarihini ertelemesi üzerine astronotların mart sonu veya nisan başına kadar Dünya’ya dönüşünün mümkün olmayacağı tahmin ediliyor.

Böylece astronotlar uzay istasyonunda yaklaşık 10 ay mahsur kalmış olacak.